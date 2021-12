La Belgique favorable à des certificats européens de vaccination valides 9 mois sans booster

Comme son homologue britannique Boris Johnson, le Premier ministre De Croo voudrait voir l’administration du deuxième vaccin de rappel (booster) accélérée, pour contrecarrer la propagation du nouveau variant omicron dans le pays. Il a indiqué à VRT NWS que le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke, a promis un programme d’accélération de cette vaccination de rappel en Flandre. "Ce sera fait en déployant plus de personnel et en améliorant l’organisation", précisait De Croo.

“Nous sommes l’un des cinq pays avec le plus grand nombre de vaccins booster déjà administrés. Le ministre Beke veut revacciner encore au moins 900.000 personnes en Flandre ces prochaines semaines. Nous voulons conserver l’avance que nous avons dans ce domaine, et faire autant que possible d’ici la fin de l’année".

En l’espace de dix jours, le pourcentage de variant omicron parmi les nouvelles contaminations est passé de 0,3% à 3%. "Cela va incroyablement vite", confirmait à VRT NWS le virologue Marc Van Ranst. "Si cela continue, la moitié des nouvelles contaminations seront au variant omicron d’ici la fin de l’année, et omicron sera dominant d’ici fin janvier. L’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et le Danemark nous précèdent, mais nous n’y échapperont pas".

Même si omicron rendait les personnes contaminées moins malades que le variant Delta, le nombre de cas va augmenter de façon exponentielle. A l’heure actuelle, 23% des personnes de plus de 12 ans ont reçu une dose booster. En Flandre, 1,8 million de personnes ont été vaccinées une 3e fois. Le but est d’arriver à 2,5 millions de rappels administrés d’ici la fin de l’année.

Les personnes de 65 ans et plus, celles qui ont des maladies sous-jacentes, le personnel des soins de santé et les citoyens qui avaient été vaccinés avec la dose unique de Johnson & Johnson ont priorité pour la dose booster.