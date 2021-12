La vente d’autotests a décuplé en 10 semaines, mais "il y a suffisamment de stock pour les fêtes de fin d’année"

Les autotests sont sur le marché en Belgique depuis le printemps dernier. A l’heure actuelle, les pharmacies belges vendent près de 360.000 exemplaires par semaine, au prix unitaire de 8 euros. Par endroits, les pharmacies n’ont plus de réserve, mais l’Association des pharmaciens et le Réseau des pharmaciens flamands affirment qu’il y a suffisamment de stock pour traverser la période de Noël et Nouvel An.

Les pharmaciens se déclarent satisfaits que la population agisse de façon responsable et multiplie les tests de dépistage. "Les gens font des réserves d’autotests à l’approche des visites de famille. Nous nous attendons à une nouvelle montée des ventes juste avant Noël", indiquait Hilde Deneyer du Réseau des pharmaciens flamands à VRT NWS.

De nombreux pharmaciens effectuent aussi un test rapide qui donne droit à un certificat, qui peut être utilisé pour obtenir un Covid Safe Ticket, si on n’est pas vacciné. Les pharmaciens ont remarqué une diminution de la demande pour ce type de tests, mais ce serait dû à l’annulation de nombreux événements. Et un nombre accru de citoyens se font vacciner, notamment en Région bruxelloise.