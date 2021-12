Le voilier de Jacques Brel provisoirement classé au patrimoine nautique

Le ministre flamand Matthias Diependaele (NV-A) avait annoncé en juin qu'il souhaitait classer au patrimoine ce "navire d'une valeur historique, industrielle, archéologique et socio-culturelle". L'Askoy II était le plus grand voilier du pays dans les années 1960. Le bateau est plus connu sous le nom de "bateau de Jacques Brel". Ce dernier l'avait acheté en 1974 à Hugo Van Kuyck, un architecte anversois renommé.

Jacques Brel avait appris à naviguer avec ce voilier avant de l'emmener dans l'archipel des Marquises en Polynésie française. Il revendra ce magnifique deux mâts étincelant de cuivres et de bois vernis en 1976. Le voilier a ensuite croupi en mer durant plus d'une décennie en Nouvelle-Zélande. Finalement, les frères Staf et Piet Wittevrongel de Blankenberge lancèrent un ambitieux projet de restauration en 2008.