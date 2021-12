Nouvelle surmortalité cet automne, mais moins élevée qu’en 2020 grâce à la vaccination

Cet été, la surmortalité s'observait à peine dans les chiffres malgré le Covid-19 et contrairement à l’été précédent, mais en octobre et novembre elle est repartie à la hausse. En octobre, 314 personnes décédaient en moyenne chaque jour et 336 en novembre, ce qui représente une légère hausse par rapport à des mois d'octobre (282) et novembre (289) classiques. La surmortalité n'est cependant pas aussi élevée que lors des pics de crise sanitaire en 2020.

Sur un graphique de Statbel, on constate que le nombre était grimpé à 561 décès le 7 novembre 2020. Le pic de cette année a été relevé le 20 octobre et atteignait 371 morts, toutes causes confondues. La surmortalité de cet automne provient uniquement de patients Covid. Alors que la première et la deuxième vagues d’infections avaient entrainé de nombreux décès, la troisième et la quatrième sont responsables de nettement moins de morts.