Des éleveurs de porcs en tracteur devant le parlement flamand à Bruxelles

Les agriculteurs et agricultrices dénoncent les prix à la hausse des aliments pour leurs animaux alors que les prix de vente s'affichent à la baisse. Ils demandent aux députés flamands de leur accorder un soutien financier. "Nous avons connu des périodes difficiles par le passé mais le prix des céréales, principal élément de l'alimentation de nos porcs, a atteint des records ces derniers mois", explique Hendrik Vandamme, président du syndicat agricole ABS.

"Chaque porc fourni par un agriculteur représente une perte moyenne de 35 à 40 euros. Si 200 porcs sont fournis par camion, on arrive vite à une perte de près de 8.000 euros, ce qui pèse très lourd." Les éleveurs de porcs se sont rendus en tracteur au parlement flamand pour faire connaître leurs réclamations aux membres de la commission Agriculture. En signe de leur mécontentement, ils ont distribué aux députés un saucisson sec.

Le président de la commission, Bart Dochy (CD&V), a dit reconnaître les problèmes auxquels font face les agriculteurs et souhaiter examiner ce qui pourrait être mis en place pour eux.

L'action s'est d'abord déroulée dans le calme et dans une atmosphère conviviale, mais lorsqu'un deuxième groupe d'agriculteurs est arrivé sur les lieux du rendez-vous, l'atmosphère s'est alourdie. Des bombes fumigènes et des pétards ont été tirés. Après environ une heure et demie, l'action a été interrompue et les tracteurs ont pris le chemin du retour. La perturbation du trafic est restée limitée.