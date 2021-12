Les enfants néerlandophones auront priorité dans les écoles flamandes de la périphérie bruxelloise

Le ministre flamand de l’Enseignement affirme se rendre compte que ce nouveau règlement pourra être contesté sur le plan juridique, sur base de son caractère discriminatoire, mais il compte le défendre. Depuis des années, le gouvernement flamand planche sur pareil règlement. La ministre précédente, Hilde Crevits, n’avait jamais introduit ces règles de priorité en raison de leur caractère discriminatoire.

Mais Ben Weyts affirme que le règlement pourra être introduit sans difficulté, malgré son aspect discutable. "Je veux conserver un maximum le caractère flamand en périphérie. Et je veux rendre les choses plus justes aussi. Je trouve en effet évident que quand on habite dans une certaine commune on ait priorité pour inscrire ses enfants dans une école de cette même commune".

Le nouveau règlement devrait s’appliquer à toutes les communes qui sont voisines de la Région bruxelloise et aux communes flamandes à facilités linguistiques pour les francophones, comme Wemmel ou Rhode-Saint-Genèse. Au total, il concernerait 31 communes flamandes.

Le ministre Weyts va présenter son projet au Parlement flamand. Il affirme que le gouvernement flamand le soutient déjà. Les nouvelles règles de priorité entreraient en vigueur le 1er septembre 2022, donc pour les inscriptions à l’année scolaire 2022-2023.