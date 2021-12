Omicron : 90 infections confirmées en Belgique. Vers une accélération de la 3e dose ?

Une conférence interministérielle Santé se réunit ce mercredi dès 21h pour discuter de l'administration de la 3e dose de vaccin contre le coronavirus et de son éventuelle accélération, a indiqué le cabinet du ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (photo). Ce dernier a également déclaré au Parlement flamand que si les différents ministres de la Santé donnaient leur feu vert à l’accélération de cette campagne de vaccination, le gouvernement flamand ferait de même.

Selon nos collègues de la RTBF, le Conseil supérieur de la Santé (CSS) - dont l'avis était attendu - estime qu'il existe des bases scientifiques pour accélérer l'administration d'une dose "booster" de vaccin. Le CSS ne se prononce par contre pas sur l'échéance, laissant cette décision aux ministres.

A l'heure actuelle, le délai entre la 2e et la 3e dose de vaccin est fixé à deux mois pour le Johnson&Johnson, à 4 mois pour l'Astra Zeneca et à 6 mois pour les vaccins Pfizer et Moderna. Des délais qui devraient être revus à la baisse en raison notamment de l'émergence du variant Omicron.