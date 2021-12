Pano : l’agent de joueurs Dejan Veljkovic révèle des montages frauduleux

Le nom de Dejan Veljkovic est apparu il y a trois ans dans l’une des enquêtes judiciaires les plus médiatisées de notre pays : l'Opération Mains Propres. Il est devenu le mois dernier le premier repenti de l'histoire judiciaire belge après avoir conclu un accord avec le parquet fédéral. Il s'est engagé à faire des déclarations sincères et complètes sur son rôle dans le dossier de la corruption dans le football belge et sur le rôle de tiers. En contrepartie, il sera condamné à une peine de prison de cinq ans avec sursis, à une amende de 80.000 euros avec sursis et ses biens acquis illégalement, évalués à environ quatre millions d'euros, seront confisqués.

Dans l'émission Pano de la VRT (photo), diffusée mardi soir, Veljkovic a fait des révélations sur les accords qu'il a conclus avec les entraineurs Georges Leekens, Peter Maes et Ivan Leko, avec le manager d’Anderlecht Herman Van Holsbeeck et les arbitres Sébastien Delferière et Bart Vertenten, des noms qui sont souvent apparus dans l'enquête ces dernières années.

Veljkovic a notamment donné plus de détails sur Georges Leekens lors de son passage chez les Diables Rouges. En 2010, Leekens est devenu sélectionneur national alors qu'il avait déjà donné son accord pour rejoindre Lokeren. Roger Lambrecht, le président waeslandien, avait alors appelé Veljkovic car il avait déjà fait une avance de 200.000 euros à Leekens, qui refusait de rendre l'argent. Leekens a alors pensé à une manière "créative" de rendre service à Lambrecht en retour en sélectionnant un joueur de Lokeren chez les Diables pour faire grimper sa valeur marchande. Lors d'un match amical en Slovénie en 2011, Leekens a fait monter au jeu Derrick Tshimanga, qui sera vendu quelques mois plus tard à Genk pour un montant autour des 2 millions d'euros.