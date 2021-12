Un bâtiment s’effondre sur un chantier à Saint-Gilles : un ouvrier décédé et trois blessés

"Il n'y a maintenant plus personne dans le bâtiment", a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, vers 9h10. Plus aucune victime ne se trouve donc coincée sous les décombres ou en danger quelconque à l'intérieur de la bâtisse. Les trois personnes grièvement blessées ont été transportées vers les hôpitaux. Le bâtiment est une maison de deux étages avec une longue extension à l'arrière, qui était en complète rénovation.

Ce mercredi vers 7h45, une partie du plafond du premier étage s'est effondrée pour une raison inconnue, alors que six ouvriers étaient présents. "À notre arrivée sur place, deux ouvriers avaient pu se mettre en sécurité", a expliqué Walter Derieuw.

"Ils sont indemnes. Quatre autres étaient sous les décombres et nous avons pu les libérer. Trois d'entre eux ont été grièvement blessés et ont été transportés à l'hôpital, le quatrième est malheureusement décédé." L'auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête sur les circonstances et la cause de l'accident.