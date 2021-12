Vingt-sept prévenus devant la justice pour la mort de 39 migrants vietnamiens

Le 23 octobre 2019, les corps sans vie de 39 personnes, dont trois mineures d'âge, avaient été découverts dans un camion réfrigéré à Grays, dans le comté de l'Essex au sud de l'Angleterre. Il était rapidement apparu que le conteneur était arrivé la veille, à 14h49, au port de Zeebrugge. Il avait ensuite quitté le port belge dans le courant de l'après-midi pour arriver dans la nuit à Purfleet.

Le volet britannique de l'enquête a mené en janvier 2021 à la condamnation à de lourdes peines de prison de quatre hommes. Sept personnes ont aussi été jugées au Vietnam pour leur rôle dans ce charnier. Le 26 mai 2020, une série de perquisitions ont été effectuées en Belgique et en France. Les fouilles ont été opérées côté belge à Anderlecht (cinq perquisitions), à Schaerbeek (3), à Molenbeek-Saint-Jean (3) ainsi qu'à Leeuw-Saint-Pierre, Ganshoren, Bruxelles, Uccle et Etterbeek (une dans chaque commune). De nombreux suspects ont été, au fil de l'enquête, libérés sous conditions et sous caution.

Cinq prévenus se trouvent encore en détention préventive. Le 8 octobre dernier, la chambre du conseil de Bruges a suivi les réquisitions du parquet fédéral, qui demandait le renvoi de 27 suspects devant le tribunal correctionnel de Gand. Pour quatre suspects, un renvoi n'a pas encore été demandé. Deux sont en fuite tandis que pour les deux autres, une procédure de remise à la Belgique est en cours. Le transfert de l'un d'eux a entretemps été approuvé par une cour de Westminster.