Covid-19 : les chiffres continuent de reculer, un peu plus de 800 patients en soins intensifs

Entre le 6 et le 12 décembre, 12.672 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 24% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.980.120 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués. La baisse est la plus marquée en Flandre orientale (-34%), en province d'Anvers (-32%) et en Flandre occidentale (-30%). Aucune province ne connaît de hausse.

Sur la même période, 44,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-11%).

Quelque 89.300 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour (-18%), pour un taux de positivité moyen de 15,8%. La tranche d'âge de 0 à 9 ans, avec 5.923 tests pour 100.000 habitants, reste la catégorie où le taux de positivité est le plus haut (22,6%).

La tranche d'âge la plus soumise à des dépistages, les 20-39 ans, avec 6.616 pour 100.000 habitants, présente un taux de positivité de 14,8%. Les 65 ans et plus présentent le taux de positivité le plus bas (10,6%), mais sont les moins testés (3.628 tests pour 100.000 habitants).

En termes géographiques, le Limbourg, bien qu'étant une des provinces où le moins de dépistages ont lieu (4.994 tests pour 100.000 habitants contre 5.427 en Belgique), connait le taux de positivité le plus haut (19,1%). A l'inverse, la Région bruxelloise, avec une proportion de tests plus importante (5.820 pour 100.000 habitants), présente le taux de positivité le plus bas (13,2%).

Entre le 9 et le 15 décembre, il y a eu 253,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, ce qui constitue une baisse de 11% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 3.120 personnes sont encore hospitalisées en Belgique en raison du Covid-19 (-11%), dont 804 patients traités en soins intensifs (-3%).

Le taux de reproduction du virus reste sous la barre de 1 sur cette période, pour s'établir à 0,91. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint elle 1.787 sur 14 jours.