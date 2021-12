En Flandre, les chômeurs de longue durée vont devoir effectuer des travaux d’intérêt général

Hilde Crevits poursuit ainsi un projet qui a régulièrement suscité de vives discussions au cours des dix dernières années. L'ancien ministre de l'Emploi, Philippe Muyters (N-VA), n'en voyait notamment pas l'utilité, sachant qu’il existe déjà un système de travail de proximité en Flandre.

Selon la ministre Hilde Crevits, la principale préoccupation est ici de conserver les compétences des chômeurs. "Les personnes qui sont au chômage pendant plus de deux ans perdent un certain nombre de compétences nécessaires pour un emploi, comme par exemple les compétences sociales, ou encore savoir comment se comporter au travail. Nous voulons y répondre en leur faisant faire des travaux d'intérêt général. De cette manière, ces personnes conservent des contacts sociaux et continuent d’être formées aux compétences sociales. La mesure devrait donc avoir un effet de renforcement des compétences. J'espère de cette façon offrir une réponse aux critiques qui trouvent le projet inintéressant", explique-t-elle.