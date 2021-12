Près de 8 Flamands sur 10 satisfaits de la radio-télévision publique flamande, mais 1 sur 3 ne connaît pas le nom VRT

L'enquête "Jouw VRT" se compose de deux parties : un échantillon représentatif de 2.620 Flamands âgés de 12 à 75 ans et un questionnaire détaillé. Près de 10.000 Flamands ont rempli un questionnaire sur le site web de la VRT ou l'ont fait via la caravane qui a parcouru la Flandre l'été dernier. Le questionnaire évaluait, entre autres, la familiarité, l'importance, la satisfaction et l'image de la VRT.

Premier constat : 77% des Flamands se disent généralement plutôt à très satisfaits de la VRT (note 7 ou plus sur 10), 13% sont moyennement satisfaits (note 5-6) et 9% sont explicitement insatisfaits et donnent à la VRT une note de 1 à 4 sur 10.