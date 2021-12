L’armée fait ses adieux au dernier C-130 Hercules

Dimanche dernier, l'un des quatre derniers appareils encore en service, le CH-01, porteur d'une décoration spéciale pour célébrer ces 50 ans sous les cocardes belges, a effectué les ultimes "drops" (largages) de parachutistes belges en Afrique, lors de l'exercice Tropical Storm qui se déroule au Gabon jusque mardi.

"Chaque soldat belge en mission à l'étranger attendait avec impatience l'arrivée du C-130, pour du ravitaillement ou parce que cela signifiait le soulagement du retour à la maison", explique le commandant du 15e wing Frank Vandenbussche. "Mais de nombreux enfants dans le monde vivant dans des conditions épouvantables attendaient également les largages pour pouvoir survivre." Lors de la famine au Sahel dans les années 1980, la Belgique avait bénéficié d’une admiration internationale pour son "Very Low Altitude Gravity Extraction System", qui avait été développé par des spécialistes pour larguer de l’aide d’urgence.

L’avion-cargo était aussi devenu la colonne vertébrale de différentes opérations d’évacuation de ressortissants belges, comme encore tout récemment à Kaboul en Afghanistan. Le plus vieux C-130 Hercules de la Défense (CH-13) a pris sa pension au Musée de la base aérienne de Beauvechain, en Brabant wallon.

L’avion-cargo ayant fait près de 50 ans de service depuis l’aéroport militaire de Melsbroek, diverses personnalités politiques auraient souhaité le voir prendre sa pension en Brabant flamand. Mais la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a finalement décidé de l’envoyer au Musée de l’armée de Beauvechain.

Le successeur du C-130, l'appareil européen A400M, est plus gros, plus rapide et peut aussi voler plus loin. Les amateurs d’aviation qui souhaitaient déjà le voir voler s’étaient postés ce vendredi près des aéroports militaires de Kleine-Brogel, Chièvres, Florennes et des aéroports civils d’Ostende, Deurne et Liège.