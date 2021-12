Le bois de Hal s'agrandit d'un demi-hectare

Ces arbres supplémentaires seront plantés sur des terres agricoles adjacentes. L'Agence plantera notamment des chênes, des aubépines et des pruneliers sauvages. Dans quelques années, ces nouveaux arbres devraient avoir atteint une hauteur d'un mètre, et porteront déjà de belles feuilles et fleurs.

"Les gens pourront donc profiter assez rapidement de ce nouveau coin de nature", annonçait le directeur de l'Agence flamande pour la nature et les forêts, Patrick Huvenne. Cette plantation a lieu dans le cadre du "Boommarterplan", dont le but est notamment de relier entre eux les bois de Hal, de Lembeek et de Maasdall.

Avec ses 542 hectares, le bois de Hal est l’un des plus grands en Flandre. Il s'est déjà agrandi de 10% au cours des vingt dernières années, soit l'équivalent de 1.000 terrains de football. Quatre hectares de forêt supplémentaires seront ajoutés l’hiver prochain.