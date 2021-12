Violence conjugale : un rôle-clef pour les coiffeurs dans la campagne de sensibilisation

Febelhair, l’organisation sectorielle des coiffeurs belges, lance une vidéo de formation sur les violences conjugales, en collaboration avec la ligne d'assistance flamande 1712 destinée au signalement des violences et maltraitances et le Centre d’aide sociale. Elle veut ainsi aider les coiffeurs à reconnaitre chez leurs clientes et clients des signes de maltraitance, afin de prêter oreille à leur récit et les diriger vers une aide professionnelle. La campagne est soutenue par la sexologue et députée libérale Goedele Liekens. Cette année, la ligne 1712 a déjà reçu 2.000 appels.