"La Semaine la plus chaude" a démarré à Malines, pour une vague de solidarité à travers la Flandre

Avec le slogan "Chacun mérite d’être qui il est", la Warmste Week encourage toute la population à soutenir les 200 projets sélectionnés, dans le respect des règles sanitaires en ces temps d’épidémie de Covid-19. Il est possible de soutenir activement ou financièrement des projets, d’acheter et porter des masques et des pins arborant la flamme qui symbolise depuis quelques années maintenant la grande action de solidarité de la VRT.

La Semaine la plus chaude est rythmée par des émissions remplies de musique diffusées jusqu’au 24 décembre depuis un ponton sur la Dyle à Malines hébergeant DWW Radio : les chaines MNM et Studio Brussel de la VRT partagent ainsi pendant une semaine leurs fréquences pour un programme commun. Le but est de rassembler des fonds grâce à des demandes de morceaux de musique, mais aussi d’attirer les auditeurs et les participants avec des artistes de renom international invités - tels qu’Ed Sheeran -, une invitation à danser tous les jours à 10h en écoutant DWW (Iedereen Danst) et des reportages au sein des 200 projets soutenus cette année.