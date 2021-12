Le vice-président du Vlaams Belang révèle son homosexualité

Le Genkois de 44 ans explique avoir éprouvé pendant longtemps des difficultés au sujet de sa sexualité. "Pendant tout un temps j’ai volontairement nié ce que je ressentais". Mais une conversation avec un jeune homosexuel l'a convaincu de franchir le pas. Ses parents et sa sœur n’étaient pas non plus au courant de son orientation sexuelle.

"Si mon coming-out peut aider quelqu'un à s'accepter et ne plus devoir fuir qui il ou elle est, alors cela en aura valu la peine", estime Chris Janssens. Alors que certains dans son propre parti ont pu exprimer des propos homophobes, le vice-président du Vlaams Belang estime que lui et son parti ont "évolué".

Le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken (photo, au centre), a fait savoir via Twitter qu’il était "heureux pour Chris Janssens".