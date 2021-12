La police recherche deux suspects d’une tentative de meurtre à Zaventem

Sa complice est de corpulence mince, a de longs cheveux blonds et bruns avec une ligne au milieu. Elle avait les ongles vernis de noir. Elle s'exprimait en français lorsqu'elle s'adressait à la victime, et en portugais à son complice. Ce jour-là, elle portait un masque buccal bleu, une veste vert kaki de style camouflage avec une capuche à doublure rouge, un vêtement arborant une image de Mickey Mouse et des baskets blanches et rouges.

Toute personne connaissant ces suspects ou possédant des informations à leur propos peut contacter les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou par l'adresse e-mail avisderecherche@police.be.