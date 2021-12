Un exemplaire du plus petit livre au monde adjugé à 3.500 euros à Bruxelles

Arenberg Auctions est spécialisée dans les livres rares, les manuscrits et les cartes. Plusieurs pièces d'exception figuraient à sa dernière vente de l'année. Menée vendredi et samedi, elle a ainsi proposé aux enchères une édition datant de plus de 500 ans de "Chronique de Nuremberg", l'un des plus célèbres incunables illustrés. L'objet a trouvé acquéreur pour 38.000 euros (47.000 euros en comptant les frais).

La peinture de deux mètres de haut représentant José de Anchieta et signée de la main de l'artiste bruxellois Antoon Sallaert (1594-1650) est, elle, partie pour 11.000 euros (18.000 euros frais inclus). Au total, la vente a rapporté 1,25 millions d'euros. "Une belle somme", s'est réjoui Henri Godts.