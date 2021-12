Un Zinneke de bronze pour Anne Teresa De Keersmaeker

Anne Teresa De Keersmaeker (61 ans) a voyagé dans le monde entier avec ses productions. Elle a ainsi contribué à faire de Bruxelles la capitale internationale de la danse moderne. "Je ne peux pas imaginer vivre ailleurs qu'à Bruxelles... Une ville à la fois riche et pauvre, belle et laide, sensible et dangereuse", a-t-elle commenté à l'occasion de la remise de sa distinction honorifique.

"Anne Teresa a reçu à peu près tous les prix internationaux connus dans le monde de la danse. Le Roi l'a élevée au rang de baronne. Elle a reçu le Prix pour le mérite culturel général, la plus importante récompense culturelle de la Communauté flamande. À l’Université Libre flamande de Bruxelles (VUB), elle est devenue docteur honoris causa. Avec ce Zinneke de Bronze, nous espérons lui donner le prix le plus sympathique, car il vient de la ville qui la porte dans ses bras et l'aime le plus", a déclaré le ministre Gatz (photo).