Une troisième manifestation contre l'obligation vaccinale et le CST traverse Bruxelles

Comme en novembre et début décembre, des pompiers ont pris la tête du cortège pour s'ériger contre une obligation vaccinale. Pour Belgium United for Freedom, ce n'est pas la vaccination contre le Covid-19 qui pose problème, mais bien son caractère obligatoire pour le personnel des soins de santé. "Le CST aussi bafoue nos droits et libertés", avait déclaré mercredi son porte-parole, Sarkis Simonjan, remarquant que les personnes vaccinées obtiennent un CST qui leur permet d'accéder à différents lieux, alors que cela ne garantit pas qu'ils sont protégés contre une contamination.

Belgium United for Freedom demande à être entendu par le gouvernement et appelle celui-ci à mettre en œuvre un "débat citoyen", où les citoyens pourront exprimer leur mécontentement et leurs revendications. Le collectif laisse toutefois à l'appréciation des autorités les modalités de la consultation populaire réclamée. "Nous comprenons que la pandémie prévaut et que l'ennemi, c'est le virus", a pointé Sarkis Simonjan au départ de cette troisième manifestation. "Mais un débat doit être rendu possible sur la manière dont nous combattons ce virus. Avec les mesures en vigueur actuellement, le monde politique crée de la division, de la discrimination et de la paranoïa. Nous avons quelques idées et propositions mais, pour cela, le politique doit d'abord nous écouter. Nous descendrons dans la rue aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'on nous écoute", a conclu le porte-parole de Belgium United for Freedom.

A Genk (photo), dans le Limbourg, une manifestation d'ampleur nettement plus limitée a également eu lieu ce dimanche, contre l'obligation vaccinale et le Covid Safe Ticket. Selon les organisateurs, elle rassemblait 500 personnes. La police en a compté 350.