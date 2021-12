Covid-19 : la Belgique repasse sous la barre des 10.000 contaminations en moyenne par jour

Entre le 10 et le 16 décembre, il y a ainsi eu 9.402 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 dépistées en moyenne par jour, ce qui correspond à un recul de 33% par rapport à la période de sept jours précédente.

Au cours de la même période, près de 76.500 tests ont été effectués par jour en moyenne pour un taux de positivité de 14,02%.

Du 13 au 19 décembre, il y a eu près de 196 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, un nombre lui aussi en baisse. Au total, 2.611 personnes (-37 par rapport à la veille) étaient hospitalisées dimanche en Belgique en raison du Covid-19, dont 746 patients traités en soins intensifs, un nombre en baisse de vingt unités par rapport à la veille et à nouveau en deçà des 750, un cap qui n'avait plus été atteint depuis la fin novembre.