"La vaccination des enfants doit être examinée au cas par cas", estiment les pédiatres

De son côté, la commissaire aux droits de l’enfant Caroline Vrijens appelle les adultes à fournir aux jeunes enfants des informations adaptées sur les vaccins. "Faites-les participer à la décision et créez un environnement adapté", réagit-elle.

Pour la commissaire aux droits de l'enfant, il est essentiel que les enfants soient impliqués dans l'ensemble du processus : bien les informer, leur expliquer ce qui est prévu, les faire participer à la décision, même si la décision finale revient aux parents, et créer un environnement adapté aux enfants sur le lieu où le vaccin sera administré.

Caroline Vrijens dit recevoir beaucoup de questions difficiles sur la sécurité et l'utilité du vaccin pour les enfants. "Nous n'avons pas l'expertise scientifique pour y répondre, mais nous nous appuyons sur les décisions et la collecte d'informations du Conseil de la santé, de la Task Force et du CIM", explique-t-elle.

La commissaire souligne qu'il est important que chacun soit bien informé sur tous les aspects de la vaccination et de la politique de vaccination, y compris les personnes difficiles à atteindre. Elle estime également qu'il est important que cela reste un choix libre et individuel.