Nina Derwael et Wout van Aert élus Sportifs belges de l’année 2021

Avec 948 points, Wout van Aert a quant à lui devancé de peu Bashir Abdi (927 points), médaillé de bronze lors du marathon des Jeux Olympiques de Tokyo et auteur du record d'Europe de la discipline quelques semaines plus tard à Rotterdam, et Matthias Casse (593 points), champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux en moins de 81 kilos.

Van Aert se voit récompenser au terme d'une nouvelle année prolifique, terminée par 13 succès sur la route, dont un incroyable triplé au Tour de France, où il a remporté une étape de montagne au Mont-Ventoux, le contre-la-montre individuel à Saint-Emilion et le sprint massif sur les Champs-Elysées. Ses victoires dans deux étapes de Tirreno-Adriatico, à Gand-Wevelgem, à l'Amstel Gold Race, au championnat de Belgique sur route et au Tour de Grande-Bretagne (quatre étapes et le classement général final) constituent d'autres temps forts de sa saison. Il a aussi décroché la médaille d'argent de la course en ligne des Jeux Olympiques et la médaille d'argent du contre-la-montre des Mondiaux à Bruges. Le coureur polyvalent s'est également illustré en cyclocross, avec notamment un nouveau titre de champion de Belgique.

Van Aert, 27 ans, devient le premier Belge à conserver son titre de Sportif de l'année depuis son collègue Philippe Gilbert, sacré trois années de suite entre 2010 et 2012. Pour ce faire, le cycliste a dû vaincre la concurrence de Bashir Abdi, récompensé par Prix national du Mérite sportif et le Géant flamand (avec Peter Genyn) ces dernières semaines. Le marathonien a obtenu plus de premières places sur les bulletins des 274 votants (103 à 95), mais c'est le cycliste qui a terminé avec le meilleur total, pour 21 petits points (948 à 927).

Actuellement en stage en Espagne, Van Aert, qui se trouve en plein milieu de sa saison de cyclocross, recevra son trophée ultérieurement, probablement avant l'Azencross de Loenhout fin décembre.