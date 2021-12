A Bruxelles, la vaccination des 5 à 11 ans débute mercredi, en phase-pilote

Selon la responsable Covid de la CoCom, Inge Neven, à Bruxelles les inscriptions sont ouvertes depuis lundi soir. On en a dénombré 200 dès les premières heures. La phase-pilote sera menée jusqu'au 9 janvier, avant une mise en place progressive de la campagne globale de vaccination pour les enfants, étendue à d'autres centres à partir du 10 janvier.

Tout étant mis en œuvre pour que cela se déroule "de manière agréable", selon Inge Neven, la prise de rendez-vous est obligatoire soit via la plateforme BruVax, soit en appelant le call-center au 02/214.19.19. Le centre de vaccination Pacheco accueillera tous les enfants dans des espaces qui leur seront réservés ainsi qu'à leurs parents.

En collaboration avec l'éditeur des Schtroumpfs, les lieux seront décorés à l'aide d'affiches représentant des petits bonshommes bleus pour que les enfants se sentent autant que possible à l'aise dans un environnement adapté. Les horaires de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans sont les horaires normaux du centre, de 9h30 à 17h30. Une équipe médicale expérimentée sera présente sur place et pourra répondre aux éventuelles questions des enfants et de leurs parents.

Le vaccin administré sera le vaccin pédiatrique Pfizer, qui s'administre en deux doses à 21 jours d'intervalle.

Comme l'a souligné le Conseil supérieur de la Santé, la vaccination est fortement recommandée pour les enfants porteurs de facteurs de comorbidités afin de les protéger contre les formes sévères de la maladie. Ils seront invités selon la procédure applicable à la vaccination des adolescents présentant des comorbidités. Ce mardi matin, Inge Neven a également recommandé la vaccination pour les enfants vivant aux côtés de personnes à risque.