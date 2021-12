Douze contaminations et un décès de la légionellose à Grobbendonk

A Grobbendonk, Herentals, Lille, Vorselaar et Herenthout, douze personnes ont été contaminées ces dernières semaines à la légionellose. Une personne est décédée. L’Agence sanitaire flamande avait reçu les premiers signalements de cas de légionellose fin novembre.

Dans ces cas-là, l'agence analyse quelles peuvent être les sources de contamination à proximité et prélève des échantillons, ce qui a été le cas entre le 3 et le 6 décembre dans l'entreprise de biogaz Albertstroom. Les analyses ont montré la présence de la bactérie Legionella dans une station d'épuration de l'entreprise. En concertation avec cette dernière, des mesures ont été prises pour éviter d'autres contaminations.

Le dernier cas pour ce foyer de légionellose remonte au 16 décembre dernier. "Il y a de fortes chances que la source d'infection n'était présente que chez Albertstroom", précise l'Agence sanitaire. Les personnes contaminées ne sont pas des employés de l'entreprise. À part une ou deux, il s'agit de personnes âgées qui sont passées à proximité et qui ont inhalé la bactérie.

Les symptômes d'une légionellose sont une sensation de fièvre, des douleurs musculaires et un léger mal de tête, généralement suivis par des maux de têtes et une fièvre plus importants ainsi que d'une toux sèche.

La légionellose est une bactérie qui se développe dans de l’eau stagnante d’un température de 20 à 50°C. Elle possède une période d’incubation de 19 jours. Il se pourrait donc que d’autres malades tombent encore à Grobbendonk.