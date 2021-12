Vandenbroucke veut réduire le Covid Safe Ticket à un certificat de vaccination

Le passe sanitaire "Covid Safe Ticket" ne devrait plus être octroyé qu'aux personnes en ordre de vaccination, et non plus aux détenteurs d'un test covid négatif. C’est ce que déclarera le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (photo) dans le dernier des trois épisodes de la série télévisée "Op Slot", dont l'enregistrement doit être diffusé ce mardi soir sur la chaine Canvas de la VRT. Le ministre y dresse un bilan provisoire de la crise sanitaire.