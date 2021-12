Kim Gevaert reprend la direction du Mémorial Van Damme

"Quel honneur !", s'est exclamée l'ancienne sprinteuse de 43 ans, qui succède à Cédric Van Branteghem. "Le Mémorial est le top absolu dans l'athlétisme, dans notre pays mais aussi à l'échelle mondiale. J'ai toujours porté le meeting dans mon cœur, grâce aussi à l'enthousiasme du public et à l'ambiance qui y règne. De plus, Bruxelles est devenu mon chez-moi, j'habite à proximité, je travaille en ville, et je profite de sa multiculturalité. J'étais déjà heureuse d'apporter ma modeste contribution chaque année. Je suis désormais à un moment de ma vie où je me sens prête à endosser un plus grand rôle. Je plonge avec un énorme enthousiasme et une petite dose de saine tension", a expliqué Kim Gevaert dans le communiqué de Golazo qu'elle intégrera le 10 janvier.

"Gevaert est encore toujours la reine belge du sprint, mais aussi l’impératrice du Mémorial", soulignait encore l’organisateur Golazo. "A côté de son impressionnant palmarès, elle est l’athlète qui a le plus pris part à l’Allianz Mémorial Van Damme. Entre 1998 et 2008, elle y était présente chaque année. Onze fois au total, sur 100m et 200m. Cette distance qui était sa préférée, elle l’a gagnée quatre fois au Mémorial, alors qu’elle a remporté le 100m lors de son adieu en 2008".