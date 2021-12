Les femmes en Belgique encore souvent contraintes au compromis entre enfants et carrière

Les interruptions de carrière et les réductions du temps de travail au moment de la maternité ont par ailleurs des conséquences sur l'évolution des carrières avec notamment une sous-représentation des femmes aux postes de direction. "Nos analyses montrent que ce n'est pas la maternité en soi qui influence négativement la probabilité de devenir manager, mais plutôt les choix antérieurs en termes de secteur, d'aménagement du temps de travail, d'interruption de carrière et de nombre plus limité d'heures supplémentaires", précise la Banque nationale.

Elle souligne aussi que les choix d'orientation des études ont des répercussions sur les carrières et entraînent une ségrégation entre secteurs d'activité masculins et féminins, "ces derniers étant souvent moins rémunérateurs et offrant moins de perspectives". "Alors qu'il y a plus de femmes diplômées de l'enseignement supérieur, celles-ci se concentrent dans les filières telles que la santé, l'éducation ou les sciences sociales", illustre la BNB.

"Elles sont par contre sous-représentées dans les filières des TIC, de l'ingénierie et des sciences naturelles, autant de filières qui sont porteuses d'emploi et associées à des salaires élevés. La recherche montre que ces différences résultent de normes socialement construites." Selon la Banque nationale, les normes sociales sur la répartition des rôles au sein du ménage et sur le marché du travail doivent évoluer pour réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Elle cite notamment l'utilisation partagée du congé parental, comme en Suède, qui contribue à une perception plus équitable du rôle des parents.