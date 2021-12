Souhaitez „Joyeux Noël“ avec les Diables Rouges et les Red Flames

Les équipes nationales belges de football - les Diables Rouges et les Red Flames - sont prêtes pour les fêtes de fin d’année. Et elles n’ont pas peur d’une certaine autodérision. La Fédération belge de football vient de publier une série de photos, qui peuvent être téléchargées gratuitement via Instagram, sur lesquels les joueurs de renom international apparaissent dans leurs plus beaux pulls festifs.