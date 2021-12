2021, année record pour le phishing avec quelque 4,5 millions de signalements

La boîte aux lettres numérique pour les documents gouvernementaux, My eBox, est également utilisée à mauvais escient par des criminels. "De plus en plus de courriers d'hameçonnage imitant une notification de My eBox circulent", prévient le Centre pour la Cybersécurité Belgique. "Ces courriers sont particulièrement convaincants et donc d'autant plus dangereux."

Comment peut-on la distinguer de la véritable My eBox ? "Les messages authentiques de My eBox s'adresseront à vous personnellement par +Cher Monsieur/Madame+, suivi de votre prénom et de votre nom de famille, et pas seulement par +Cher Monsieur/Madame+ ou +Cher citoyen+", répond le CCB.