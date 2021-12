A Gand, Hafsa El-Bazioui prête serment et devient la première échevine voilée de Flandre

En tant qu’échevine, Hafsa El-Baizioui contribuera notamment aux objectifs climatiques en rendant les bâtiments de la ville plus efficaces sur le plan énergétique et en rendant le parc automobile de la ville plus écologique. "Ce sont des questions importantes. À Gand, nous avons une grande proportion de bâtiments historiques. C'est un véritable défi de les rendre pérennes et résistantes au climat. Nous allons avoir beaucoup de travail à faire", a-t-elle notamment déclaré.

Ces dernières années, le foulard de l’élue Groen avait fait l’objet de nombreuses discussions. "J'ai lu que pour certaines personnes cet élément est très important", réagit-elle. "Mais je me vois avant tout comme une conseillère communale démocratiquement élue, et échevine pour les trois prochaines années. Je vais me concentrer sur cela avant tout", a-t-elle encore fait savoir.

En juin dernier, Hafsa El-Bazioui avait été la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux après avoir participé à un débat sur le port du voile dans l’émission dominicale de la VRT, "De Zevende dag". Elle avait alors déposé plainte auprès de la police.