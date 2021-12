Le gouvernement flamand investit dans le transport des élèves de l’enseignement spécial : "Beau cadeau de Noël"

Le problème des longs trajets en bus imposés à de nombreux élèves de l’enseignement spécial en Flandre n’est pas neuf. Il a été remis en lumière récemment dans les médias, avec des reportages sur des enfants qui doivent effectuer chaque jour jusqu’à 4-5 heures de bus entre leur domicile et l’école spéciale qui les accueille. En cause, notamment, un manque de moyens pour financer suffisamment de bus. Les bus affrétés doivent alors parcourir jusqu’à 200 km chaque matin et chaque après-midi, pour passer prendre et redéposer davantage d’enfants. Ceux-ci passent ainsi souvent des heures de sommeil crucial déjà dans le bus.

Plus de 40.000 élèves de l’enseignement spécial en Flandre ont droit à un transport scolaire collectif. Des chiffres récents indiquent que plus de 5.500 d’entre eux passent plus de 3 heures par jour dans le bus. "C’est inacceptable", estimait aussi la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters.

Après la première aide d’urgence de 1,8 million d’euros en septembre, la ministre avait chargé un groupe de travail de divers cabinets de faire d’urgence de nouvelles propositions. Le but étant aussi que, d’ici fin janvier, une note soit préparée qui propose une solution structurelle au problème du transport scolaire des élèves de l’enseignement spécial. Solution qui devrait être appliquée dès la rentrée scolaire de septembre.