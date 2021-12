La Belgique resserre la vis : quasi toutes les activités en intérieur seront interdites, le shopping se fera à deux 

L’interdiction des évènements en intérieur vaut pour les marchés de Noël, les cinémas, les congrès, les représentations culturelles et autres activités récréatives en intérieur, telles que les fêtes, le bowling, ou les escape rooms. Les mariages, les funérailles, musées et infrastructures sportives pourront toutefois être maintenus.

Depuis début le 6 décembre dernier, les événements et représentations culturelles en intérieur étaient déjà limités à un public de 200 personnes maximum, assises, avec masque obligatoire et présentation d'un Covid Safe Ticket dès 50 personnes. Ce même maximum valait pour les salles de cinéma, où les différents groupes de spectateurs devaient être séparés d'au moins 1,50m. Désormais, c'est donc la fermeture pure et simple pour les cinémas et théâtres, entre autres.

Des restrictions seront également imposées aux commerces. Les achats en magasins devront désormais se faire à deux personnes maximum, Une mesure qui ne concerne toutefois pas les mineurs.