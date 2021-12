Plus de la moitié des parents sondés refuseront "probablement ou sans hésitation" de faire vacciner leur enfant

Entre le 15 et le 20 décembre, 3.270 parents ayant au moins un enfant âgé de 5 à 11 ans ont été interrogés pour savoir s'ils envisageaient de faire vacciner leur enfant. La moitié (51%) refuserait probablement ou certainement, près d'un quart (23%) aurait des doutes et le reste (26 %) est déjà (assez) sûr qu'il le fera. La volonté des parents vaccinés à ce que leur enfant suive la même voie qu'eux est à peine plus élevée, à 32 %.