Une exposition itinérante à Anvers illustre les diverses facettes de Léonard de Vinci

Si Léonard de Vinci (1452-1519) est peut-être aujourd'hui davantage connu pour sa peinture, avec des œuvres illustres comme La Joconde ou La Cène, l'Italien s'était pourtant également aventuré dans de nombreuses autres disciplines. Cette exposition itinérante, qui se tient jusqu'au 6 mars, se concentrera davantage sur la dimension d'inventeur de l'homme.

Des dizaines d'inventions ont ainsi été reconstituées en bois, d'après les dessins et croquis de Léonard de Vinci. "Nous voulons montrer au public quel génie inspiré était Léonard de Vinci", explique le curateur Christoph Rahofer. "Même la musique diffusée pendant l'exposition poursuit ce but. À son époque, de Vinci était également célèbre en tant que musicien, mais il s'adonnait surtout à sa pratique et n'a donc laissé aucun morceau écrit. L'université de Vienne a tenté de recréer ce à quoi sa musique pouvait ressembler d'après ce que l'on sait d'elle."

Au cours de l'exposition, les visiteurs pourront également découvrir quelles inventions du génie italien, notamment celles relatives à l'hydraulique et à l'art de voler, auraient réellement fonctionné. Léonard de Vinci se limitait généralement à des croquis théoriques et ne réalisait que très peu de ses schémas imaginés.