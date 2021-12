Des cinémas décident de rester ouverts, le secteur culturel appelle à manifester ce dimanche 26 janvier

Après avoir exprimé leur incompréhension totale par rapport à la décision prise mercredi soir par le Comité de concertation de fermeture complète du secteur culturel, différents acteurs de la culture affirment envisager plusieurs actions pour exprimer leur mécontentement. Certains établissements ont ainsi décidé de maintenir leurs activités en place. La plateforme d'artiste State of the arts a pour sa part déposé une demande pour une manifestation en faveur de la culture, programmée dimanche 26 décembre à 14h00 sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Les appels à participer à cette action se sont multipliés sur les réseaux sociaux, notamment via l'acteur flamand Stany Crets.