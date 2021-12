Face au nombre de pilotes malades, Brussels Airlines et Lufthansa doivent supprimer certains vols

"Le taux d'absence est plus élevé que la normale. Cette situation est due à une combinaison de maladies, de vaccination avec une dose de rappel, et de quarantaine", explique la porte-parole de Brussels Airlines, Maaike Andries. "Nous essayons toujours de compenser le manque d'équipage avec les réserves, mais si cela n’est pas possible, nous devons annuler."

Jusqu’ici, un vol a dû être annulé par la compagnie aérienne belge. "Nous essayons toujours de minimiser l'impact pour les passagers en choisissant un vol à coefficient de remplissage plus faible et en proposant des alternatives suffisantes sur les autres vols", souligne Maaike Andries.

Lors des vacances d'automne, Brussels Airlines avait connu des problèmes similaires. Une quinzaine de vols avaient alors dû être annulés.