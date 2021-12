La campagne de la 3e dose de vaccin "en avance sur le calendrier" en Flandre

La vaccination des 5-11 ans doit bientôt commencer. Le lancement de la campagne est prévu pour la première semaine de 2022. Le centre de vaccination de la commune de Gooik, dans le Brabant flamand, va organiser une phase test avec des volontaires le 30 décembre.

Et puis la Ville d’Anvers a annoncé vouloir organiser la vaccination des enfants de 5 à 11 ans au Centre Elisabeth, qui est lié au zoo de la métropole. Elle estime que le centre des vaccination d’Antwerp Expo est moins approprié aux plus jeunes, pour qui l’approche doit être plus douce.

Ces vaccinations devraient avoir lieu les week-ends, dès la mi-janvier. Le Centre Elisabeth permet d’accueillir les parents et leurs enfants dans des espaces plus petits. Pendant le temps de pause qui fait suite à l’administration du vaccin, les enfants pourraient visiter le jardin des papillons et la maison des petits singes au lieu de devoir attendre sur une chaise, comme c’est le cas pour les plus grands.