Le rond-point Schuman sera transformé en place urbaine, presque libéré des voitures

Après un parcours intense de plusieurs années - depuis un accord en 2015 -, Bruxelles Mobilité a obtenu le permis de bâtir pour ses plans. Beliris réalisera les travaux dans les prochaines années. Le maître d'ouvrage bruxellois Beliris prévoit le commencement des travaux à la fin de l'année 2022, voire le début de 2023. Le projet a été inclus dans le plan de relance du gouvernement fédéral, grâce auquel il peut compter sur un financement européen à hauteur de 21 millions d'euros.

La philosophie générale derrière le projet tient compte du caractère central de la place Schuman - point de convergence des voitures avant tout actuellement - et utilise une conception en cercles concentriques. La nouvelle place urbaine aura la forme d'une cuvette et accueillera un auvent moderne en acier sous lequel pourront se retrouver visiteurs et habitants.

Une grande zone piétonne sera aménagée tout autour de la place, avec des bancs, des arbustes et près de 100 arbres. Les voitures en seront quasiment exclues, précise le Secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme, Pascal Smet. "Ce ne sera plus un rond-point, mais une vraie place. Elle doit devenir une carte de visite pour Bruxelles, et pour toute la Belgique".