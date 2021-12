Décès de l'ancien bourgmestre de Saint-Trond Jef Cleeren

L'ancien bourgmestre CD&V de Saint-Trond (Limbourg) Jef Cleeren est décédé dans la nuit du 24 au 25 décembre, écrit samedi le journal Het Belang van Limburg. "Jef Cleeren était Saint-Trond, et vice-versa. Il était, nuit et jour, disponible pour ses habitants. Il a marqué sa ville dans le style qu'on lui connait", a salué via Twitter le ministre flamand Wouter Beke, du même parti.