Important dégagement de fumée à Gand : la police conseille de fermer les fenêtres

L'incendie s'est déclaré vers 4h45 samedi matin, indique la police locale, dans les bâtiments de l'entreprise d'emballage Tropack. Un entrepôt de 2.500 m² est touché. Le feu est difficile à maitriser, signalent les secours.

"A cause de la chaleur intense dans l'entrepôt, il n'est pas possible d'y faire entrer des gens", précise Bjorn Brion, porte-parole des pompiers de Gand. "Nous n'avons pas pu déterminer le foyer". Les pompiers interviennent donc à distance, ce qui rend le travail plus difficile.

"Avec le vent, la fumée se déplace vers le R4", selon Bart De Cocker de la police locale. "Nous demandons aux habitants de Sint-Amandsberg, Oostakker et Lochristi de garder portes et fenêtres fermées".