L’homélie de Noël du cardinal De Kesel placée sous le signe de la solidarité

"Seule la solidarité peut apporter le salut. Seule la solidarité garantit la vraie liberté": l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Jozef De Kesel, a livré dans la nuit de vendredi à samedi une homélie appelant à la solidarité et à l'ouverture aux autres, dans un contexte de pandémie et face aux drames migratoires et aux suites des inondations en Wallonie.