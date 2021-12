La part entre les contaminations au variant Omicron et Delta désormais égale

Omicron est peut-être beaucoup plus contagieux, mais ce dernier variant serait moins pathogène que Delta. Quel est l'état actuel des admissions hospitalières dues à l'omicron à l'étranger ? "Nous constatons que dans des États américains comme New York ou le Massachusetts, le nombre de cas a été multiplié par 7 à 10 en quelques semaines, tandis que les admissions à l'hôpital ont été multipliées par 3.

"Nous constatons que le flux vers les admissions à l’hôpital est un peu plus lent, ce qui est une bonne nouvelle. Mais en raison de la propagation très rapide et de l'élévation de la courbe, il y a encore beaucoup d'admissions à l'hôpital. Ils constatent également une légère augmentation du nombre d'hospitalisations au Royaume-Uni - où omicron est solidement implanté à Londres depuis un certain temps déjà, ndlr. Geert Molenberghs continue donc de demander que le nombre de contacts directs soit limité autant que possible en plus des mesures actuelles du gouvernement.