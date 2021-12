Le champion de kickboxing Fred Sinistra (41 ans), qui ne croyait pas au covid, est décédé

Il y a deux jours, la femme de Sinistra a posté un long message sur les réseaux sociaux, contredisant avec véhémence le fait que son mari soit mort du COVID-19.

"Je me battrai jusqu’au bout pour que la vérité soit rétablie et son nom lavé de toutes ces calomnies aussi bien familiale qu'autour de son décès…Mon mari n'est pas décédé du COVID-19" affirme son épouse et qui poursuit : "Jamais il n'aurait accepté qu’on se serve de ce qu’il lui est arrivé pour répandre la peur et clamer la vaccination".(..)

Son épouse ajoute encore qu'un film devrait sortir l'an prochain sur la vie de son mari.