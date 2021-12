Le choeur de chambre d’Audenarde interprète "Have yourself a merry little Christmas"

On dit souvent que les Belges sont modestes, et on pourrait dire la même chose du chœur de femmes Amaranthe d'Audenarde, dirigé par Johannes Dewilde. Ce chœur figure pourtant en bonne place dans le nouveau classement d'Interkultur, une organisation qui sélectionne des chœurs du monde entier dans différentes catégories.

Amaranthe a été désigné à la première place dans la catégorie "Chœurs de chambre et ensembles vocaux", et est à présent 6e au classement mondial. Il s'agit du meilleur classement pour une chorale de Belgique. La chorale a voulu rendre cette consécration publique en interprétant sa version de "Have yourself a merry little Christmas".

Interkultur est une organisation internationale qui représente quelque 120 000 chœurs dans le monde, soit 4,8 millions de chanteurs. Interkultur organise 14 concours et festivals choraux par an dans le monde entier, dont les World Choir Games.

Le 9 décembre, le chœur de femmes Amaranthe a obtenu un score impressionnant de plus de 98 % et est devenu le meilleur chœur de toute la compétition.