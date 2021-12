L’opération "De Warmste Week" de la VRT a rapporté 3,2 millions d’euros

Durant la semaine, les radios du service public flamand Studio Brussel et MNM s'étaient associées pour former "DWW Radio", partageant leurs fréquences pour cette opération de solidarité, qui est un peu le pendant flamand de Viva for Life de la RTBF ou du Télévie du groupe RTL Belgium.

Les projets qui bénéficieront des fonds avaient été sélectionnés au préalable. Ce choix passe par un fonds géré par la Fondation Roi Baudouin, a expliqué vendredi le CEO de la VRT, Frederik Delaplace.