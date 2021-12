Le monde de la culture manifeste sa colère au Mont des Arts

Les organisateurs de la manifestation de dimanche signalent en matinée attendre plus de 5.000 personnes. Vu le succès de l'appel à la mobilisation, l'action a été déplacée au Mont des Arts, alors que la place de la Monnaie était initialement envisagée.

Le rassemblement est prévu à partir de 14h00. Des interventions artistiques sont prévues, par exemple des danseurs d'Anne Teresa De Keersmaeker, ainsi que des prises de parole, entre autres de quelques poids lourds de la scène culturelle nationale. Ainsi, le directeur général de La Monnaie Peter De Caluwe est attendu, la directrice de Charleroi Danse Annie Bozzini ou encore le directeur artistique du KVS (le théâtre royal flamand) Michael De Cock.

L'artiste Katrien Vermeire participera également. "La manifestation a pour but de pointer l'injustice et l'irrationalité des mesures", explique-t-elle. "Après deux ans de silence de trêve c'est un message important". "Nous avons déjà beaucoup investi et développé pour pouvoir ouvrir. On se sent vraiment visé", ajoute-t-elle avant l'action.

Les organisateurs souhaitent un rassemblement pacifique et demandent à chacun de porter un masque et de garder ses distances.