Un nombre record de migrants recueillis dans la partie française de la Manche par les hélicoptères belges

L'année dernière, un nombre record de naufragés ont été repêchés dans la Manche par des hélicoptères de la Défense. Au total, ce sont 45 personnes qui ont été secourues en mer. C'est plus du double qu'il y a deux ans et quatre fois plus que l'année dernière. "Si ces personnes sont médicalement OK et ont été secourues dans les eaux françaises, nous les remettrons à la police française", a déclaré le commandant de vol Eline Leurs à notre collègues Jens Franssen de la VRT.